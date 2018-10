Céline Dion : Ses jumeaux, qui fêtent leurs 8 ans, ont bien changé !

Elle a eu le plus grand mal du monde à les avoir, multipliant les FIV, et elle a connu la douleur de perdre un troisième bébé mais, depuis qu'ils sont entrés dans sa vie, Céline Dion est comblée par ses jumeaux Nelson et Eddy. Alors, à chaque anniversaire, elle met le paquet et leur crie son amour.

Sur son compte Instagram, suivi par 2,6 millions d'abonnés, Céline Dion a posté une photo d'elle, en tenue décontractée, baskets aux pieds, posant au côté de son fils aîné René-Charles (17 ans) et de ses jumeaux. Nelson et Eddy, que l'on voit finalement assez peu par rapport à leur grand frère au même âge – on sait qu'ils étaient dans les parages mais ils ont été quasi invisibles lors de la dernière tournée de la chanteuse en Asie – ont bien changé. Avec son visage rond et son regard profond, Eddy ressemble de plus en plus à son défunt papa René Angélil, tandis que Nelson est plus proche de sa maman, affichant des traits fins et un regard pétillant. Tous deux ont en tout cas choisi de se faire des mèches blondes, partageant le goût de l'interprète de Encore un soir pour les changements capillaires ! D'ailleurs, ils se sont coupé les cheveux, encore longs au moment des funérailles de leur papa.

"Mes chers garçons, vous avez 8 ans aujourd'hui et vous me rendez fière à tous les jours. Je vous aime de tout mon coeur et je vous souhaite un très joyeux anniversaire ! – Maman xx...", a commenté la chanteuse de 50 ans en légende. La fête d'anniversaire avait lieu dans la résidence de Céline à Las Vegas, qu'elle devrait quitter dans quelques mois pour une autre demeure un peu plus loin dans la ville.

Céline Dion remontera sur scène à Las Vegas dès le 30 octobre afin d'entamer la dernière série de représentations de sa résidence permanente dont elle a annoncé la fin définitive. La star doit aussi publier un très attendu disque en anglais...

Thomas Montet