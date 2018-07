Céline Dion dévoile son amusant "nouveau véhicule"...

Depuis le début de sa nouvelle tournée d'été, qui se déroule majoritairement en Asie (et dans quelques pays alentours), Céline Dion alimente ses comptes Twitter, Facebook et Instagram en photos, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Mercredi 18 juillet 2018, l'interprète d'Encore un soir a posté un nouveau cliché d'elle, prenant la pose dans les coulisses de l'un de ses concerts, sortant d'un gros chariot. "I Drove All Night, To Get To You ... avec mon nouveau véhicule... ne nécessite aucun entretien et consomme peu d'essence ! (La sécurité vient en option) Maintenant on prend la route et prochain arrêt.... Manille ! - Céline xx...", a commenté la star en légende. Après ses problèmes de santé qui l'ont contrainte à se tenir éloignée de la scène de Las Vegas pendant plusieurs mois, Céline Dion prouve qu'elle est désormais très en forme et que son opération a été un véritable succès.

La maman de René-Charles (qui semble resté à Las Vegas) et des jumeaux Nelson et Eddy est arrivée aux Philippines sous la pluie et, à sa descente d'avion, elle a répondu à la presse avec humour et décontraction malgré les trombes d'eau ! La star, dont on vient de découvrir le nouveau montant de sa fortune, doit boucler sa tournée le 14 août à Auckland.

Si Céline Dion a sorti le titre Ashes pour la bande originale de Deadpool 2, on attend aussi toujours son prochain disque en anglais...