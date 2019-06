Céline Dion et l'éducation des enfants : ce qui l'inquiète...

Après un véritable parcours du combattant, qu'elle a entrepris deux fois, Céline Dion a fini par réaliser son rêve : devenir mère. La star est la maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans). Des garçons qu'elle élève de manière non genrée. Elle s'est exprimée sur le sujet dans Le Parisien week-end.

En octobre, Céline Dion surprenait tout le monde en s'associant à la marque Nununu pour lancer une collection de vêtements pour enfants non genrés. La diva de 51 ans est revenue sur cet engagement. "On m'a souvent proposé de créer des collections pour enfants, mais aucun projet n'a fonctionné, il manquait toujours quelque chose. Je ne voulais pas simplement créer des vêtements, mais également faire passer un message. Ma ligne Célinununu est une façon de faire tomber les stéréotypes, du genre rose pour les filles et bleu pour les garçons. Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. On a tous entendu un jour 'sois un homme !', 'un homme, ça ne pleure pas !' Stop avec ça !", a-t-elle confié au magazine. Des propos tenus depuis une chambre d'hôtel de Las Vegas, alors que sa résidence au Caesars Palace prend fin le 8 juin.

Et l'interprète d'Encore un soir de détailler comment elle gère l'éducation de ses fils, nés de son mariage avec le regretté René Angélil, mort il y a déjà trois ans. "J'ai acheté des poupées à mes garçons parce qu'ils me le demandaient. Après ils ont joué à la boxe pendant plusieurs mois, ils se sont déguisés en Hulk. À côté de ça, ils m'ont également piqué mes bottes alors qu'ils étaient encore en couche-culotte. Je n'essaie pas de dire aux parents comment élever leurs enfants, mais je les incite en douceur à les laisser voler de leurs propres ailes tout en les guidant. C'est important qu'ils s'expriment dès leur plus jeune âge", a-t-elle ajouté.

Céline Dion ne manque pas de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui l'inquiète alors que ce mois de juin est marqué par l'organisation de Pride (marche des fiertés LGBT) à travers le monde. "Il y a encore trop de jeunes homosexuels qui se suicident par peur de ne pas être acceptés par leurs proches. Ça doit s'arrêter !", a-t-elle conclu. En 2008, la diva avait déjà montré sa tolérance et son ouverture d'esprit lors d'une interview pour Me-me-me. Interrogée sur ce que serait sa réaction si elle apprenait que son aîné était gay, la star avait répondu du tac au tac : "Je veux qu'il réussisse en tant qu'être humain. Je veux que mon fils soit capable de me parler. Je suis avec lui, j'ai voulu ce fils. S'il est homosexuel, il n'en sera pas moins mon fils ou moins heureux pour autant."

Thomas Montet

L'interview intégrale de Céline Dion est à lire dans Le Parisien week-end, dans les kiosques le 7 juin 2019.