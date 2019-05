Céline Dion et la sexualité de René-Charles : "Des conversations intimidantes"

Après avoir posé pour la version américaine d'ELLE, lors d'un shooting mode encore une fois très réussi, Céline Dion se retrouve dans les pages de l'édition française, dans les kiosques le 17 mai 2019. La diva de 51 ans parle de sa vie de chanteuse et de mère, évoquant notamment l'adolescence de son fils René-Charles.

Depuis qu'elle a perdu son mari et manager René Angélil, il y a déjà trois ans, Céline Dion se retrouve mère célibataire. L'interprète d'Encore un soir s'occupe de ses jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) ainsi que de René-Charles (18 ans). Avec ce dernier, les choses s'accélèrent car il devient un homme... Ainsi, l'ancien garçonnet qui se cachait derrière ses cheveux longs et dans les jupes de sa mère est devenu un beau brun qui sort avec des filles. "Sérieusement, j'ai une relation merveilleuse avec mon aîné qui est très respectueux et très protecteur avec moi. Après le départ de son père, je lui ai dit : 'Il y a des questions importantes de la vie, de l'amour, que tu ne pourras pas lui poser. Mais je serai là pour ça.' Alors entre nous il y a parfois des conversations un peu... intimidantes", confie-t-elle.

La chanteuse évoque entre les lignes la question de la sexualité. Normal quand on a 18 ans ! "Je lui dis : 'Je vais te parler d'une chose, une seule fois, et après ce sera à toi de faire appel à ton intelligence et à ton savoir-faire pour t'en souvenir.' René-Charles a déjà eu des copines, mais il n'a que 18 ans", ajoute-t-elle pour se rassurer. En revanche, Céline Dion a encore un peu de temps devant elle avant de devoir discuter de cela avec ses jumeaux.