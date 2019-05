Céline Dion : Nouveau shooting fashion réussi et confidences pour Elle

Depuis qu'elle a décidé de se faire plaisir, de s'assumer et de faire des expériences, Céline Dion est une nouvelle femme. La star de 51 ans a notamment radicalement changé de style (merci Law Roach puis Pepe Munoz) et elle multiplie les tenues excentriques, de petits créateurs ou de marques de luxe. Elle s'affiche ainsi dans le nouveau numéro du magazine ELLE, dans sa version américaine de juin 2019.

Tout comme elle l'avait fait il y a deux ans à Paris, pour le mythique magazine Vogue, Céline Dion s'est pliée à un shooting mode déluré qui lui a donné l'occasion d'enfiler diverses tenues. Sur la couverture, elle pose ainsi pour le photographe Tom Munro, vêtue d'une robe couture à fleurs, noire et blanche, aux manches bouffantes de la maison Valentino. Un look choisi par le styliste Charles Varenne.

Sur les autres photos du shooting, dont quelques-unes ont été dévoilées sur le compte Instagram du magazine, on peut aussi retrouver l'interprète de I'm alive vêtue d'une tenue composée d'un pantalon noir à strass et d'un bustier fendu sur la poitrine, habillée par Armani, parée de bijoux Bulgari et chaussée par René Caovilla. La diva a aussi posé d'une robe verte très glamour et dans une plus étrange robe rideau blanche de chez Dior haute couture, visible sur le site.

Céline Dion, nouvelle égérie de L'Oréal Paris, n'a pas manqué de faire quelques confidences entre deux photos. Ainsi, évoquant la mode, la chanteuse est notamment revenue sur son dernier séjour à Paris à l'occasion de la Fashion Week. La star avait écrasé une larme en plein défilé Valentino... "La première chanson jouée c'était The First Time I Ever Saw Your Face, qui faisait partie de mon mariage [avec le défunt René Angélil, ndlr]. La musique a commencé et une femme est arrivée, comme sortie d'un rêve, une rose magnifique. Tout ce qu'on voyait c'était son visage dans cette magnifique robe rose. C'était très émouvant. J'étais sans voix. Je ne voulais pas pleurer. J'avais peur que Monsieur Valentino me regarde. Pour être honnête, j'avais l'impression d'être en train de faire une scène mais j'étais submergée par l'émotion", a-t-elle confié.

Et la star, de poursuivre ses confidences : "Maintenant je me découvre de plus en plus. Je suis une femme qui assume sa propre destinée, pleine d'énergie et qui aime la vie. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. A 51 ans, j'ai l'impression d'être à mon apogée !"