Céline Dion encouragée par ses enfants avant son concert, sa vidéo craquante

Chaque artiste a son rituel avant de monter sur scène et l'interprète de My Heart Will Go On ne déroge pas à la règle. "Vous vous demandez ce qui se passe quelques heures avant un spectacle ?" annonce sa dernière publication Instagram de ce 28 juillet 2018. Réponse en image avec une courte vidéo sur laquelle on peut la découvrir dans son hôtel, allant embrasser ses jumeaux Eddy et Nelson (7 ans) dans leur chambre. A la manière de Broadway, l'un d'entre eux esquisse quelques pas de danse et lui lance en anglais : "Passe un bon concert ! Je te souhaite bonne chance !" Un tendre moment de complicité qui pour sûr, doit motiver la star avant son show.