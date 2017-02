César 2017 : George Clooney honoré... sous les yeux d'Amal enceinte ?

Après de vagues rumeurs et suppositions, la confirmation a fini par tomber. L'acteur américain George Clooney recevra un César d'honneur au cours de la 42e cérémonie des César du Cinéma, qui se déroulera le 24 février. Une annonce faite jeudi par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma dans un communiqué.

"Acteur le plus charismatique de sa génération, George Clooney incarne ce glamour hollywoodien caractéristique des grandes stars du cinéma. Son charme, son humour, sa personnalité et son engagement sont au coeur de notre perpétuelle et éternelle admiration", indique l'Académie, qui dit lui remettre ce prix "en hommage à son talent éblouissant de comédien, réalisateur, scénariste et producteur" et pour "sa générosité tant artistique que spirituelle".

George Clooney, 55 ans, a reçu de multiples récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Syriana en 2006 et un Oscar du meilleur film pour Argo en 2013 (il était un des producteurs du film de Ben Affleck). Il a également reçu deux Golden Globes du meilleur acteur, pour O' Brother des frères Coen en 2001 et The Descendants d'Alexander Payne en 2012.

Acteur fétiche de Steven Soderbergh (avec qui il a tourné six films) et des frères Coen (il apparaît dans cinq de leurs longs métrages), George Clooney s'est également distingué en tant que metteur en scène, réalisant plusieurs films remarqués tels que Confessions d'un homme dangereux, Good Night and Good Luck, Les Marches du pouvoir, Monuments Men (avec son ami Jean Dujardin au générique) et Suburbicon, qui sortira en 2017.

Succédant à Michael Douglas, qui avait reçu un César d'honneur l'an dernier, George Clooney amènera très certainement une haute dose de glamour hollywoodien sur le tapis rouge de la Salle Pleyel. Les observateurs attendent évidemment une apparition de sa femme Amal Clooney, que l'on dit enceinte de jumeaux – mais aucune confirmation officielle n'est venue conforter la rumeur.