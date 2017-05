Cette grande star américaine a poussé un gros de coup gueule en plein show...

Les spectacles à Broadway sont des expériences magiques qu'il faut savoir apprécier dans le moment présent. Alors, il peut parfois arriver que les artistes prennent la peine d'apostropher les spectateurs qu'ils jugent malpolis, surtout lorsqu'ils se sentent dérangés en pleine représentation...

Mercredi matin (24 mai), Glenn Close assurait le show à Broadway dans la comédie musicale Sunset Boulevard, pièce d'Andrew Lloyd Webber dans laquelle elle interprète le rôle iconique de Norma Desmond, lorsqu'elle a soudainement quitté la peau de son personnage pour interpeller un fan présent dans la salle. Selon les propos rapportés par le Page Six, la star de 71 ans "s'est arrêtée au milieu du show lorsqu'elle a vu que quelqu'un était en train de la prendre en photo".

Déconcentrée, l'actrice américaine s'est donc sèchement adressée à la personne incriminée pour la remettre à sa place. "Je suis désolée. Arrêtez le spectacle. Il y a quelqu'un qui prend des photos. Vous devez savoir que cela distrait et à quel point c'est irrespectueux. On peut faire un spectacle ou on fait un shooting photo", a-t-elle déclaré, avant de faire un signe aux équipes. "OK, on reprend à partir du début de la chanson", a-t-elle ajouté.

L'histoire ne dit pas si le spectateur s'est immédiatement assagi ou non. On n'ose en tout cas imaginer sa tête lorsque Glenn Close s'est directement adressée à lui, verte de colère... Mieux vaut ne pas avoir en ennemie une artiste aussi impressionnante !