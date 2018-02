Chadwick Boseman : Qui est le visage de Black Panther ?

Son nom est sur toutes les lèvres. Et pour cause, entouré des Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan et autres Angela Bassett, Chadwick Boseman va entrer dans l'histoire avec le blockbuster Black Panther. Première super-production hollywoodienne quasi intégralement composée d'acteurs noirs, le film met en scène pour la première fois sur grand écran les aventures du roi T'Challa, alias la Panthère Noire. Un rôle que Marvel lui a confié en 2015 pour incarner ce super-héros originaire du Wakanda (une mystérieuse puissance africaine qui mène son existence à l'abri des autres pays et contrées voisins) dans Captain America: Civil War d'Anthony et Joe Russo. En 2018, il ressort les griffes et le costume noir pour un film en solo centré sur ce personnage. Mais qui est vraiment Chadwick Boseman ?

À 41 ans, Chadwick a commencé sa carrière au milieu des années 2000 avec des apparitions dans des épisodes de séries télévisées. Une trajectoire très classique et couramment empruntée qui le voit jouer dans New York 911, New York, police judiciaire, Urgences, Cold Case : Affaires classées et surtout dans 9 épisodes de Retour à Lincoln Heights. Ce n'est qu'en 2012 qu'on le découvre au cinéma avec un premier rôle dans le très beau 42 de Brian Helgeland. Il y joue le protégé d'Harrison Ford et incarne le premier joueur de base-ball afro-américain à évoluer dans les Ligues Majeures. Son destin est tout tracé.

Deux ans plus tard, il campe un autre célèbre afro-américain à avoir marqué l'histoire du pays : James Brown. Boseman crève l'écran dans Get on Up de Tate Taylor et s'ouvre les portes d'Hollywood avec des rôles dans Gods of Egypt, Draft Day. Plus récemment, on a pu le voir chez le réalisateur français Fabrice du Welz, pour Message From The King.