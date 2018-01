Lupita Nyong'o était somptueuse pour la "Black Panther" déjà acclamée

Dès les années 1990, le film de Black Panther est en réflexion avec Wesley Snipes en héros, mais le projet n'aboutira pas. Il aura fallu attendre ainsi près de deux décennies pour que le personnage créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby débarque sur le grand écran. La superproduction de la maison Marvel voit désormais le jour et une projection prestigieuse a été organisée à Los Angeles le 29 janvier, en présence de la glorieuse équipe du film. Les stars ont le sourire et elles ont raison, les premières critiques du film sont particulièrement élogieuses.

Sur le tapis rouge hollywoodien, les flashes ont crépité lors de l'arrivée de la somptueuse Lupita Nyong'o. Dans sa robe signée Atelier Versace, elle avait tout d'une impératrice ! L'actrice oscarisée (12 Years a Slave) continue de faire des merveilles en matière de style. Héros de ce qui pourrait bien devenir une nouvelle franchise si le succès est au rendez-vous, Chadwick Boseman, remarqué pour son interprétation de James Brown dans Get On Up, a posé avec fierté, non loin de son meilleur ennemi du blockbuster, Michael B. Jordan. Ce dernier a eu le plaisir de retrouver le réalisateur de Creed, Ryan Coogler. Le nom d'Ava DuVernay (Selma) avait été cité, mais elle a abandonné le projet pour divergences artistiques. Le casting compte aussi sur les talents de Forest Whitaker, Danai Gurira, Sterling K. Brown, Martin Freeman, Angela Bassett et Daniel Kaluuya, nommé aux Oscars pour Get Out. Parmi le public, David Hasselhoff et sa fiancée Hayley Roberts ont répandu leur bonne humeur.

L'histoire : Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi resurgit, le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier...

Black Panther, en salles le 14 février