Channing Tatum amoureux : Il fait l'éloge de sa chérie et rencontre même sa mère

Selon E! News, Channing Tatum a rencontré la mère de Jessie J lors de ce concert londonien. Une preuve supplémentaire que les choses deviennent de plus en plus sérieuses pour les tourtereaux...

En couple depuis plusieurs semaines, la star de Magic Mike et l'artiste anglaise ne se sont plus vraiment quittées puis. Si Jessie J est très accaparée par sa tournée, Channing Tatum s'assure d'être régulièrement présent à ses côtés pour la soutenir, se rendant à de nombreux concerts. "Il fait beaucoup d'efforts pour passer autant de temps que possible avec elle. Il s'éclate avec elle et il verra ce que cette relation peut donner", avait dévoilé un indiscret à E! News.