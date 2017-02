Charlene de Monaco : Beauté étincelante pour un gala avec une James Bond girl

La semaine du célèbre couple princier a, une fois encore, été très chargée. Face aux nombreux impératifs inscrits dans leurs emploi du temps, Albert et Charlene de Monaco ont dû oeuvrer chacun de leur côté pour respecter leurs engagements.

Si lors de précédentes éditions de la soirée de gala de l'AMREF Flying Doctors - en partenariat avec la Fondation Princesse Charlene de Monaco - Albert de Monaco avait accompagné sa divine épouse, le souverain monégasque n'était pas présent hier soir. C'est donc seule que Charlene de Monaco, 38 ans, a participé à la soirée caritative.

Comme toujours très élégante dans une robe en sequins bronze, l'ancienne championne de natation sud-africaine a apporté un soutien infaillible à l'AMREF Flying Doctors. Entourée du directeur de l'ONG, Githinji Gitahi, mais aussi de Gilles Tonelli (conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération depuis 2015), ainsi que du plongeur monégasque Pierre Frolla et de sa femme Mara, de la charmante actrice italienne de 39 ans Caterina Murino (vue récemment dans C'est quoi cette famille ?! et qui a joué une James Bond girl dans Casino Royale), et de l'acteur italien Remo Girone, Charlene de Monaco n'a pas eu besoin de son époux pour briller sur le Rocher.

Première ONG de santé publique en Afrique, l'AMREF Flying Doctors s'engage à améliorer de façon durable la santé des communautés africaines. Ce sont plus de 9 millions de personnes qui sont aidées chaque année.

Le week-end de Charlene de Monaco s'annonce tout particulièrement chargé puisqu'elle assiste cet après-midi au premier Charity Mile de France, une course de galop caritative baptisée Prix Princesse Charlene de Monaco qui se déroule à l'hippodrome de la Côté d'Azur, à Cagnes. Près de 200 personnes sont attendues à l'événement hippique et caritatif, dirigeants d'entreprises donatrices, partenaires, responsables associatifs et personnalités azuréennes. 18 associations bénéficieront des sommes récoltées, dont la Fondation Princesse Charlene de Monaco.

Le prince Albert II de Monaco n'est pas resté inactif cette semaine puisque le souverain s'est rendu à Paris pour le fêter le 10e anniversaire fondation, la Fondation Prince Albert II, dédiée à la protection de la planète. Lors de la soirée organisée le 22 février en la Salle Gaveau 200 000 euros ont été récoltés en présence de prestigieux invités dont du maire de Bordeaux Alain Juppé, de la journaliste Laurence Ferrari (venue accompagner son mari et musicien Renaud Capuçon), de l'homme d'affaires Bernard Arnault ou encore de Frédéric Mitterand.