Charlene de Monaco décolletée au bras d'Albert, entourés de couples glamour

Chez les femmes, le Laureus Award de Sportive de l'année ne pouvait assurément pas échapper à la gymnaste américaine Simone Biles, sensation des Jeux olympiques de Rio où elle a décroché l'été dernier quatre médailles d'or. Présente en principauté pour recevoir son trophée au cours du rendez-vous animé par l'acteur Hugh Grant (venu à Monaco avec sa compagne Anna Eberstein), elle succède au palmarès à sa compatriote Serena Williams.

Le prix de la Révélation de l'année 2016 a été décerné à Nico Rosberg, de manière assez amusante : "révélation" à 31 ans à la faveur de son premier (et dernier) titre de champion du monde de Formule 1 remporté en novembre dernier, l'Allemand est aussi néo-retraité, puisqu'il a pris sa retraite sportive quelques jours après son sacre ! Une raison de plus de savourer ces lauriers supplémentaires, sous le regard de sa magnifique épouse Vivian, mère de leur fille Alaïa.

L'homme aux 23 titres olympiques, le nageur américain Michael Phelps, était lui aussi présent sur le Rocher avec sa femme Nicole Johnson, pour recevoir son Laureus Award du Come-back de l'année : avec cinq médailles d'or à Rio, il était évidemment le grand favori dans cette catégorie.

L'escrimeuse italienne Beatrice Vio a été reconnue comme l'Athlète handisport de l'année et la championne du monde britannique de descente en mountainbike Rachel Atherton a obtenu le prix des Sports d'action. Côté récompenses collectives, les Chicago Cubs, qui ont remporté pour la première fois depuis 108 ans le titre de champion de MLB (base-ball), se sont vu attribuer le prix de l'Équipe de l'année. Le club de football de Leicester City (Esprit du sport), l'association Good Waves (Sport pour le bien), l'équipe olympique des réfugiés (le Sport comme inspiration) et les U12 du FC Barcelone (Meilleur moment de sport) sont les autres lauréats de cette édition qui a une fois encore attiré de très nombreuses personnalités iconiques du monde du sport.

