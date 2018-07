Charlene de Monaco éblouissante en robe sirène au Gala de la Croix-Rouge

Pour célébrer la 70e édition du Gala de la Croix-Rouge, le prince Albert et Charlene étaient bien évidemment présents à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo, vendredi 27 juillet 2018. La princesse de Monaco a fait une arrivée éblouissante dans sa robe sirène signée Atelier Versace. Une création sur-mesure qui n'est pas sans rappeler la fameuse robe Jean-Paul Gaultier que portait Marion Cotillard lors de la remise de son Oscar en 2008. Albert de Monaco semble quant à lui remis de son récent coup de fatigue.

Les parents de Jacques et Gabriella (3 ans et demi) ont ouvert le bal. Ils ont pu apprécier la performance du chanteur Seal, invité star de cette édition anniversaire et escorté d'Adriana Karembeu. Radieuse dans sa robe rouge, la future maman a volontiers esquissé quelques pas de danse avec l'interprète de Kiss From a Rose.

Du côté des autres invités privilégiés, le médecin et animateur Michel Cymes a pris part à la soirée caritative au côté de son épouse, Nathalie. Sur leur trente et un, le champion de judoTeddy Riner, l'animatrice Maïtena Biraben, Bernard Montiel et l'artiste Richard Orlinski étaient également de la partie. Retour sur la soirée en images.