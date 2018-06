Charlène de Monaco : "Jacques et Gabriella sont forts ensemble"

Que ce soit pour les Grand Prix de Monaco et de France ou le Festival de télévision de Monte-Carlo : l'ancienne nageuse olympique a multiplié les apparitions ces derniers jours. Et c'est en famille, au côté de son mari Albert II et de leurs jumeaux Gabriella et Jacques, qu'elle a remporté le récent Riviera Water Bike Challenge, organisé dans la baie de Monaco. Une sortie familiale au cours de laquelle ses deux enfants, aujourd'hui âgé de 3 ans, ont pu afficher une tendre complicité : "Ils communiquent en permanence, se parlent en français à certains moments, en anglais à d'autres, explique leur mère. Nous les découvrons encore plus proches, encore plus complices que nous ne l'imaginions."

Mon mari est là pour moi

La sportive de 40 ans en profite pour se confier sur le caractère de chacun, entre similitudes et complémentarité : "Jacques est très réservé, il est sûr de lui mais il aime prendre le temps de faire les choses, de les observer, et personne ne peut le contraindre à quoi que ce soit, révèle-t-elle. Gabriella, de son côté, n'a peur de rien, avec elle c'est toujours 'en avant, toute' ! Une chose est sûre : Jacques est son meilleur ami, l'amour de sa vie. Ni Albert ni moi ne pouvons nous immiscer dans leur relation. (...) Jacques et Gabriella sont forts ensemble, et cela, nous devons l'accepter."