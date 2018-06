Charlène de Monaco : Baiser avec Albert sous les yeux de Gabriella et Jacques

Après le succès de l'édition 2017 qui a vu la participation de dix équipes, la 2e édition du Riviera Water Bike Challenge s'est déroulée le 17 juin 2018 à Monaco. Au menu cette année, 110 participants dont 44 athlètes formant 22 équipes qui se sont affrontées dans la baie de Monaco sous les yeux d'un public venu en nombre. Sportifs professionnels et amateurs ont parcouru les 30 tours sur une distance de 20 km devant le port de la principauté, face au solarium de la digue, en relais et à l'aide de vélos aquatiques Schiller S1-C.

À l'affiche, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène ont relayé leurs coéquipiers au sein de leurs équipes respectives, la Police maritime et aéroportuaire de Monaco pour Albert, Serenity pour l'ancienne nageuse sud-africaine. Et c'est cette dernière, épaulée par le pilote Mark Webber, l'ex-rugbyman Christophe Dominici, le nageur sud-africain Terence Parkin et le cycliste David Tanner, qui a remporté cette 2e édition dont les fonds récoltés soutiendront les actions de la Fondation Charlène de Monaco dont l'objectif prioritaire est de sauver des vies en luttant contre les noyades.

Toujours et visiblement armée d'un sens aiguisé de la compétition, Charlène n'a pas manqué d'épater son mari, qui n'a guère hésité à la féliciter d'un fougueux baiser, mais aussi ses deux enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella (3 ans et demi). Les deux charmantes têtes blondes, qui ont assisté à la course, ont ainsi pu soutenir leur maman adorée.

De nombreuses autres personnalités ont pris part à cet événement caritatif, à commencer par Gareth et Sean Wittstock (les frères de Charlène), Pierre Casiraghi ou encore le petit protégé monégasque et pilote F1, Charles Leclerc. Les sportifs, justement, étaient au rendez-vous, de l'ancienne figure de l'AS Monaco Ludovic Giuly au pilote de Formule 1 Felipe Massa ou ses anciens confrères David Coulthard et Mika Hakkinen. On a également croisé l'athlète Paula Radcliffe, sa compatriote Allison Curbishley, le rugbymen Simon Shaw, Yannick Agnel, le spécialiste en fitness Ulisses Jr ou encore la skieuse suédoise Pernilla Wiberg. Bien sûr, les cinq ambassadeurs de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, Yannick Agnel, Pierre Frolla, Nic Lamb, Ryk Neethling et Terence Parkin, ont pris part à la course.

Bravo à la princesse Charlène !