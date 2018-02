Charles (Les Ch'tis), pas le père du bébé de son ex : Sa décision inattendue

Charles Vassal, révélé dans Les Ch'tis (W9), vit un moment difficile. L'ancien candidat de télé-réalité devenu DJ semblait filer le parfait amour avec une certaine Sarah. En décembre 2016, le couple indiquait même attendre un heureux événement. Seulement, la fillette dont le prénom n'a pas été révélé n'a en réalité pas de lien de sang avec Charles, comme l'a prouvé un test de paternité. Au micro de Sam Zirah pour une interview En toute intimité, il est revenu sur cette épreuve douloureuse.

"T'as l'impression que tout te tombe sur la tête, lance alors DJ Carlito qui s'était habitué à sa de famille. T'as une femme et un enfant, et tu apprends que ce n'est pas ton sang, que ce n'est pas ta fille. Ça fait un choc. Je suis resté sans bouger pendant 30 minutes, je n'arrivais pas à réaliser, je me suis dit que c'était impossible."

Une situation d'autant plus pénible pour Charles qui rêvait d'endosser le rôle de père. "Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie ! Je le voyais comme l'accomplissement de ma vie", déclare le jeune homme, triste et déçu. En apprenant la nouvelle, "complètement paumé", il a alors pris ses distances un moment. "Je ne savais pas comment réagir", lance-t-il.

Aujourd'hui, plus de six mois après, Charles en veut encore à Sarah, dont il est désormais séparé. L'ancien candidat de télé-réalité a toutefois mis sa rancoeur de côté et recontacté son ex dans le but de renouer pour le bien-être de l'enfant. "Pour moi, c'est comme ma fille (...), j'ai un attachement profond envers elle puisque je l'ai vue grandir. Je lui ai acheté ses premières couches, j'étais la première personne à l'avoir serrée dans mes bras", explique alors celui qui se dit prêt à s'occuper de la fillette... et à la reconnaître.