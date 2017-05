Charlie Sheen guéri du sida ? Il a souffert de démence pendant son traitement

À l'écouter, Charlie Sheen pourrait être mort à l'heure actuelle. Mais l'acteur américain n'a pas eu peur de se lancer corps et âme dans un traitement dit révolutionnaire et qui pourrait bientôt soigner plus d'un malade atteint du sida. Lors d'une soirée organisée jeudi 4 mai à Hollywood par la société CytoDyn, la star de Mon Oncle Charlie s'est exprimée au pupitre. Devant 300 personnes, il a raconté son combat et révélé avoir eu recours à deux traitements très différents.

L'acteur âgé de 51 ans s'était vu prescrire pas moins de quatre pilules à avaler quotidiennement. Un bien moindre mal pour éviter que le virus ne se propage et ne lui ôte la vie. "Les médicaments m'ont fait taire et m'ont gardé en vie, mais je luttais contre une constante migraine et, parfois, une forme de folie", a-t-il expliqué. C'est alors qu'il fit la rencontre de CytoDyn sur le plateau de Dr. Oz, en février 2016. Son patron l'invite à essayer le PRO 140, un traitement "révolutionnaire".

Charlie Sheen se lance alors dans cet essai clinique en mai 2016. Les fonctions du médicament se résument à un anticorps qui réduit ou contrôle le poids du VIH dans le corps, le tout par injection hebdomadaire dans une poche de graisse – ce qui fait sourire Sheen, pour qui "il y a beaucoup d'opportunités" afin de l'administrer. Il a ensuite constaté qu'il n'y avait pas d'effets secondaires et a repris sa marche en avant. "J'ai commencé à me sentir moi-même et j'ai renoué avec tous les aspects de ma vie", s'est félicité l'acteur. "Quand j'ai reçu le diagnostic au début [novembre 2015, NDLR], j'ai su que c'était une peine de mort, mais en fait c'était juste un putain de grand ennui", a-t-il poursuivi avec une pointe d'ironie.

"J'accepte le cadeau d'être en vie, a-t-il déclaré ensuite. J'aurais pu m'enfuir et me cacher de tout ce truc, ne pas être franc et honnête à ce propos, mais j'ai choisi un chemin qui est complètement à l'opposé." Quant au médicament, CytoDyn Inc espère le sortir fin 2017 ou courant 2018, la firme de Vancouver étant dans l'attente d'une validation par la FDA (Food and Drug Administration).