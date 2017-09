Charlotte Gainsbourg dévoile le visage de sa fille Joe, pour la première fois

C'est Charlotte Gainsbourg qui a réalisé le clip de Deadly Valentine, son nouveau titre à la mélodie entêtante qui figure sur l'album Rest. Pour l'occasion, elle a fait participer sa famille dans cette exploration du couple à travers les années. À l'écran, on voit la chanteuse et l'artiste britannique Blood Orange tourbillonner main dans la main, mais dans les séquences où les amoureux sont adolescents, c'est sa fille Alice (15 ans) qui apparaît à l'écran. Une nouvelle collaboration entre la mère et la fille après la campagne de publicité pour Comptoir des cotonniers l'an dernier. Pour incarner le personnage dans l'enfance, la comédienne a choisi de filmer sa petite dernière, l'adorable Joe (6 ans), dont on voit la bouille adorable pour la première fois.

Visage d'ange, yeux noirs malicieux : Joe posséderait-elle déjà le charisme de sa maman ? Dans le clip de six minutes, la fillette, santiags aux pieds et voile de mariée sur la tête, manifeste beaucoup d'aisance. Il faut dire qu'entre son père l'acteur-réalisateur Yvan Attal et ses grands-parents Jane Birkin et Serge Gainsbourg, la petite baigne dans le milieu artistique depuis toujours.



Mettre ses enfants – elle a également un fils, Ben (20 ans) – sous le feu des projecteurs, c'est une décision que Charlotte Gainsbourg ne prend pas à la légère. "J'étais très heureuse de faire cela avec elle. Pourtant, j'ai longtemps été contre, avait déclaré L'Effrontée dans Madame Figaro à propos de la présence d'Alice sur la campagne de Comptoir des Cotonniers. J'ai été beaucoup photographiée enfant avec mes parents, je m'en fichais, c'était normal, et puis, quand ils se sont séparés, ça a été un cauchemar. Tout s'est retourné contre eux, contre nous... Je me suis dit que ma vie privée était à préserver coûte que coûte. Donc, quand les enfants sont nés, avec Yvan, on a tout fait pour les cacher. J'ai déjà tourné avec mon fils, mais c'était presque clandestin. Alice, elle, en avait envie. On en a parlé. J'ai commencé à travailler exactement au même âge, 12 ans."

L'album Rest, produit par SebastiAn, sera dans les bacs le 17 novembre