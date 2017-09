Charlotte Gainsbourg en mariée avec sa fille Alice : Images de son clip entêtant

Le 17 novembre, Charlotte Gainsbourg dévoilera son nouvel album, Rest, produit par SebastiAn. En attendant, on peut apprécier le titre Deadly Valentine et son clip. Ce dernier possède deux particularités : il est réalisé par l'actrice et chanteuse elle-même et sa fille Alice, 15 ans, figure dedans.

Durant six minutes, le morceau Deadly Valentine explore la vie d'un couple, de l'enfance à la maturité. Les différentes époques des deux amoureux arborant des tenues de mariage sont incarnées par plusieurs visages et pour la période adolescente, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a choisi de filmer son propre enfant : Alice, née de son couple avec Yvan Attal. Pas étonnant donc de voir dans le regard de la demoiselle de la vidéo et dans celui de l'artiste de 46 ans un air troublant de famille ! Avec Blood Orange en featuring, Deadly Valentine est un titre entêtant qui nous emporte en une seule écoute.

Nouvelle collaboration mère-fille

Ce n'est pas la première fois que mère et fille collaborent ensemble. Elles ont été les égéries de la collection capsule printemps-été 2016 de la marque Comptoir des cotonniers, "J Brand". Complice avec Alice, Charlotte Gainsbourg s'est exprimée aussi à propos d'elle dans le magazine Madame Figaro. "À son âge, j'étais vraiment attardée, surtout du point de vue de la féminité. J'étais un garçon manqué, mal dans ma peau, très secrète. Elle est tout aussi secrète, mais elle possède cette douceur qui me manquait."

À l'image de Lily-Rose Depp, qui a fait ses premiers pas dans la mode suivant les traces de sa mère Vanessa Paradis, Alice se plaît à briller devant les objectifs. Et comme elle, la jeune fille se dévoile dans un clip. Prochaine étape, le cinéma ? Ses premiers pas artistiques se font en tout cas sous le regard protecteur de sa maman qui a commencé très tôt dans le milieu : "J'étais très heureuse de faire cela avec elle. Pourtant, j'ai longtemps été contre. J'ai été beaucoup photographiée enfant avec mes parents, je m'en fichais, c'était normal, et puis, quand ils se sont séparés, ça a été un cauchemar. Tout s'est retourné contre eux, contre nous... Je me suis dit que ma vie privée était à préserver coûte que coûte. Donc, quand les enfants sont nés, avec Yvan, on a tout fait pour les cacher. J'ai déjà tourné avec mon fils, mais c'était presque clandestin. Alice, elle, en avait envie. On en a parlé. J'ai commencé à travailler exactement au même âge, 12 ans." (Madame Figaro)