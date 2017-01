Charlotte Le Bon topless sous les tropiques

Comédienne mais également illustratrice – elle a déjà exposé ses oeuvres et dévoile certains de ses travaux sur la Toile –, Charlotte Le Bon est attendue dans The Promise, une belle production internationale avec Oscar Isaac, Christian Bale et Jean Reno. L'intrigue se déroule en 1922, dans les derniers jours de l'Empire ottoman. Un journaliste américain et un étudiant en médecine se disputent les faveurs d'une jeune femme. Le film sortira dans les salles américaines en avril 2016.