Charlotte Valandrey : Comment elle s'organise pour Demain nous appartient

En juillet 2017, TF1 lançait sa série à succès Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin ou Lorie Pester. Charlotte Valandrey fait aussi partie de l'aventure. Elle y incarne le juge Laurence Moiret, un rôle qu'elle se plaît à endosser même si ce n'est pas toujours simple côté organisation comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs.

Contrairement à sa collègue Ingrid Chauvin, Charlotte Valandrey n'a pas déménagé dans le Sud de la France pour être près de Sète, le lieu du tournage. L'actrice de 49 ans est donc contrainte de faire des allers-retours : "Quand je suis à Paris, je vois ma fille. Je ne me suis pas installée à Sète pour le moment, même si j'en ai marre de Paris et que je n'y resterai peut-être pas éternellement."

La maman de Tara (18 ans, née de son union passée avec Oscar) n'en est qu'au stade de la réflexion mais sait déjà ce qu'elle souhaite : "Pour le moment, je réfléchis et quand je vais dans une ville, je regarde. Est-ce que j'irai à 50 kilomètres de Paris ou à Dreux, où il y a des petites maisons pas trop chères ? Mon rêve est d'avoir un couloir de nage dans mon jardin, donc il faut de la place. Je sens que j'ai de plus en plus besoin de prendre l'air et de voir du vert, comme beaucoup de gens."