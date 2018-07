Charlotte Valandrey : Ce que sa fille refuse de faire !

Vendredi 6 juillet 2018, Charlotte Valandrey se retrouve dans les colonnes du journal France dimanche à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Chaque jour, j'écoute battre mon coeur.

Au cours d'un entretien confidences, elle revient sur sa longue traversée du désert après que les médecins lui ont annoncé qu'elle était séropositive à 17 ans et sur le temps qui passe : "Il y a eu une décennie très longue. Et pourtant, comme tout le monde, je trouve que le temps s'écoule vite. Surtout quand je vois ma fille qui a aujourd'hui 18 ans et passe son bac !" Si elle connaît tout de l'histoire de sa mère, la jeune Tara refuse toujours une chose en particulier : lire ses livres. "Elle ne veut pas. Elle a d'autres choses à faire en ce moment, elle a sa vie aussi.", explique Charlotte.

À presque 50 ans, plus heureuse que jamais, celle qui a retrouvé le devant de la scène dans Demain nous appartient, connaît une réelle renaissance. "C'est vrai que je ne pensais pas à la mort avant sa naissance. D'ailleurs, cela m'a beaucoup aidée. Puis, j'y ai songé après ma greffe du coeur à 35 ans. Et maintenant que ça va bien, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible."

Longtemps privée de sexualité, Charlotte conclu cette interview en révélant qu'elle n'avait pas de compagnon avec qui partager sa vie. Une situation qu'elle a acceptée : "Je suis célibataire et ça me va très bien ! Je suis heureuse avec ma fille. La solitude ne me dérange plus."

Interview à retrouver en intégralité dans France dimanche, numéro du 6 juillet au 12 juillet 2018.