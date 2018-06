Charlotte Valandrey transformée par les médicaments : Elle s'accepte enfin

Se retrouver au casting de l'une des séries plus regardées du moment, Charlotte Valandrey ne l'aurait pas imaginé. Et pourtant. L'actrice de 49 ans a récemment rejoint la grande famille de Demain nous appartient (TF1), avec qui elle participe à la 58e édition du prestigieux Festival de Télévision de Monte-Carlo. Egalement auteure du livre Chaque jour, j'écoute mon coeur battre, publié le 16 mai 2018 aux éditions Cherche Midi, Charlotte Valandrey y détaille les nombreuses épreuves qu'elle a traversées, liées à sa maladie. La comédienne a appris sa séropositivité à l'âge de 19 ans et a été greffée du coeur en 2003, un coeur qui a été victime de plusieurs infarctus.

Malgré les moments difficiles qu'elle a vécus et auraient pu la faire sombrer, Charlotte Valandrey reste positive, comme dans l'interview donnée à Nice-Matin le 17 juin 2018 lors du Festival de Télévision de Monte-Carlo, à Monaco. "Je suis passée par l'enfer, aujourd'hui je suis vivante, je rejoue même la comédie", résume-t-elle.

Si la comédienne avait jusqu'alors beaucoup de mal à parler de son corps qui s'est transformé au fil des années à cause des traitements, elle s'accepte enfin et va même jusqu'à aborder le sujet avec légèreté. "J'en ris souvent. (...) Les médicaments m'ont transformée. Je me disais : 'J'ai l'air d'une grenouille', j'en riais avec ma fille", partage-t-elle. Tout a changé le jour où quelqu'un lui a justement fait remarquer que ce corps qu'elle avait tant de mal à accepter lui avait permis de survivre au pire : "Un jour, je ne sais plus quelle activité je faisais, je pleurais sur mon apparence, la personne qui me donnait le cours m'a dit : 'Mais votre corps a tenu debout pour vous, il a souffert et pourtant il vous porte, il fonctionne'". Un véritable déclic qui a permis à Charlotte Valandrey de reprendre confiance en elle et tenter de nouvelles expériences qu'elle pensait inaccessibles comme jouer dans Demain nous appartient.

La 58e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo a été marquée par la célébration du 20e anniversaire de la série New York Unité Spéciale et la remise d'un prix spécial à son héroïne Mariska Hargitay, une Nymphe d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière, en présence d'Albert de Monaco et du mythique producteur Dick Wolf.