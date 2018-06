Charlotte Valandrey : "J'ai failli mourir plusieurs fois..."

Charlotte Valandrey (49 ans) a connu des périodes très sombres dans sa vie. Celle qui a appris sa séropositivité à sa majorité et qui a dû subir une greffe du coeur en 2003 est redevenue aujourd'hui une comédienne en vogue grâce au succès de la série Demain nous appartient sur TF1... Pour autant, l'ex-star des Cordier, juge et flic sait mieux que quiconque que tout est fragile dans la vie.

Interrogée par nos confrères de TV Magazine, la maman de Tara (17 ans) a confié : "Pendant quinze ans, je n'ai pas joué la comédie. Après ma greffe du coeur, le temps était long. Je ne savais pas si je m'en sortirais. Je me revois appelant Dominique Besnehard en lui disant qu'il fallait que je retravaille. Je savais qu'un jour, les choses seraient plus belles. Quand la chaîne et la production m'ont proposé ce rôle de juge dans Demain nous appartient, j'ai dit merci à ce qui était en train de se passer. Je retrouvais une légitimité que j'avais perdue." Et Charlotte Valandrey de poursuivre avec lucidité : "On a tous conscience que cela peut s'arrêter à tout moment donc les équipes savourent. Être dans une série qui marche est un grand bonheur !"

Dans la foulée, la comédienne qui vient de publier son sixième livre intitulé Chaque jour, j'écoute battre mon coeur (Cherche-Midi) a évoqué sa philosophie de vie liée à sa santé : "Avec ce livre, j'avais envie de continuer à donner de l'espoir à tous ceux qui traversent des moments difficiles. (...) À l'âge de 17 ans, on me donnait six mois à vivre. J'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai traversé l'enfer et des moments de solitude intense. De toutes les thérapies que j'ai suivies, j'ai fait une méthode que j'appelle la 'charlotthérapie', de l'optimisme vrai (...) Dans le livre, j'insiste énormément sur l'instant présent. Je le vis à fond. C'est ce qui m'a sauvée. Ma vie ne va pas plus loin que la fin de l'année."

