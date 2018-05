Charlotte Valandrey séropositive : Sa fille ne souhaite pas connaître son passé...

Charlotte Valandrey (bientôt 50 ans) a connu des périodes très douloureuses dans sa vie. Celle qui a dû combattre sa séropositivité dès l'âge de 18 ans et subir une greffe du coeur en 2003 est aujourd'hui une maman comblée... même si elle n'a pas encore pu évoquer son passé et le mal qui la ronge avec sa fille chérie, Tara.

Interrogée par nos confrères de Gala, la comédienne de Demain nous appartient (TF1) a en effet indiqué que son adolescente de 17 ans – avec qui elle a eu des difficultés de communication par le passé – ne souhaitait pas, pour le moment, connaître les détails de l'enfer qu'a vécu sa mère à son âge. "Pour le moment, elle n'a pas envie que je lui parle de ce qui m'est arrivé. Et surtout pas envie de s'identifier. Il y a de la pudeur. Elle est aussi à un âge où on commence à vouloir couper le cordon, à vouloir prendre son envol", a commencé Charlotte Valandrey. Et de poursuivre avec lucidité : "En même temps, Tara sait. Tous les soirs de sa vie, elle a entendu le bruit de la trousse de médicaments que j'ouvre."

La star de 49 ans a aussi assuré que sa fille ne tenait pas à lire ses livres, notamment L'Amour dans le sang paru en 2005 et De coeur inconnu paru en 2011 aux éditions du Cherche-Midi. "Elle n'a lu aucun de mes livres. Elle ne veut pas non plus. Tara est à la fois une jeune fille très autonome – elle a bien été obligée car pendant des années, elles a eu à ses côtés une maman pas très en forme –, et très gamine. Elle est en première, elle est encore lycéenne et n'a pas véritablement envie de se poser des questions quant à son avenir, par exemple. Elle prend le temps de grandir", a-t-elle confié.

