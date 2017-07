Charlotte Valandrey : "Dans la vraie vie, j'en ai marre des mecs..."

Alors qu'on la retrouve dans le nouveau feuilleton de TF1, intitulé Demain nous appartient, l'actrice Charlotte Valandrey ne boude pas son plaisir d'avoir retrouvé les plateaux de tournage, après sept années d'absence. Elle incarne une juge, lesbienne, et elle se dit particulièrement ravie de ce rôle.

Interrogée par Télé Star, Charlotte Valandrey en a dit un peu plus son rôle et sur le couple qu'elle forme à l'écran avec l'actrice Juliette Tresanini... "Le fait que l'on soit homosexuelles va être traité exactement comme si l'on était un couple classique. J'aime beaucoup cette idée. Pour être tout à fait honnête, quand on m'a dit que mon personnage était homo, j'ai dit 'top !' car dans la vraie vie, j'en ai marre des mecs", dit-elle.

Mais la comédienne de 48 ans, qui avait révélé avoir été contaminée par le VIH par un homme dans sa jeunesse, ajoute : "Ça ne veut pas dire que je vais virer ma cuti, mais juste que c'est plutôt fun de pouvoir regarder une nana et pas un mec !"