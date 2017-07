Cheryl Cole et Liam Payne : Rare apparition et 1ere sortie à deux, depuis bébé

Cheryl Cole fait profil bas depuis la naissance de son fils Bear, au mois de mars dernier, pourtant la chanteuse a fait une rare exception à sa nouvelle règle d'or ce jeudi 6 juillet au soir. L'ancienne star des Girls Aloud a publié un jolie selfie d'elle et son amoureux, le chanteur Liam Payne, tandis qu'ils s'offraient une soirée rien que tous les deux.

"Soirée en amoureux", a-t-elle écrit sur sa page Instagram, en légende de deux clichés pris dans sa voiture. Sur le premier, on peut voir le couple poser tendrement tandis que sur le deuxième, c'est l'ancien One Direction qui pose avec un des filtres de la célèbre application mobile Snapchat.

Un peu plus tôt dans la semaine, le jour de ses 34 ans, la chanteuse faisait déjà une brève apparition sur les réseaux sociaux, publiant un selfie d'elle pour remercier ses fans de leurs tendres commentaires à l'occasion de son anniversaire.

Cette année, l'interprète de Only Human a tout pour être comblée. Après l'échec de ses relations avec le footballeur Ashley Cole, puis le restaurateur français Jean-Bernard Versini, la bombe a enfin trouvé un homme fidèle et aimant avec qui fonder une famille.

"Liam, tu es un père formidable et le meilleur exemple qui soit pour notre fils. La façon dont il te regarde, ça veut tout dire. Votre relation me fait fondre. Tu es le centre de son univers et nous t'adorons", a-t-elle écrit sur sa page Instagram, à l'attention du chanteur de 23 ans, le jour de la fête des pères. Une belle déclaration que le principal intéressé a dû apprécier à sa juste valeur !