Cheryl Cole évoque le don de sperme pour être maman à nouveau, sans Liam Payne

Bien qu'ils soient séparés depuis juillet 2018, Cheryl Cole et Liam Payne sont restés en très bons termes. Ils se doivent de laisser toute animosité de côté, afin de préserver leur enfant, Bear (2 ans). Dans les colonnes du Telegraph, mercredi 17 avril 2019, la jeune maman s'est livrée sur son quotidien avec son jeune enfant et sa garde partagée avec l'ancien Directioner. "Je suis la plus stricte, Liam n'y arrive pas ! J'ai aussi du mal à lui résister, il est si gentil. Si je me fâche contre lui, il pose ses petites mains sur mon visage et me regarde dans les yeux pour voir si je suis sérieuse ou si je le fais marcher. Ça me fait fondre le coeur", a-t-elle confié.

"Notre rupture est ce qu'elle est. Je suis d'accord avec cette décision. Quand vous avez un enfant, vous ne pensez plus à vous en premier. C'est votre responsabilité de lui offrir une vie stable avec beaucoup d'amour. C'est ce que nous faisons", explique Cheryl Cole, qui était en couple avec Liam Payne depuis 2015, avant de se séparer trois ans après.

Un nouveau bébé ?

La chanteuse de 35 ans, qui avait pourtant mal vécu sa grossesse, a révélé vouloir d'autres enfants. "Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être en couple pour avoir un bébé. J'ai une amie qui a eu deux enfants en faisant appel à des donneurs. Les choses ne doivent pas nécessairement être conventionnelles. Vous pouvez passer des années à chercher la bonne personne, attendre le moment idéal pour être enceinte, puis l'homme parfait se révèle être le mauvais. J'étudie plusieurs options", poursuit Cheryl Cole.

La jolie brune, qui n'a pas retrouvé l'amour, contrairement à Liam qui a papillonné, avoue que "la gloire, le succès et l'argent" ne l'ont pas comblée autant que de devenir maman. "J'étais tout le temps énervée contre moi-même. Après ma grossesse, je me suis sentie plus sereine. Dès le moment où j'ai tenu Bear dans mes bras, je me suis enfin sentie comblée. Ce sentiment ne s'est jamais dissipé", conclut la fière maman de l'adorable Bear.