Cheryl Cole, son ex-époux évoque leur mariage raté : "J'ai perdu beaucoup"

Alors que Cheryl Cole (33 ans) est devenue il y a quelques semaines la maman comblée d'un petit garçon prénommé Bear, fruit de ses amours avec le chanteur du groupe One Direction Liam Payne (23 ans), son ex-mari resurgit dans la presse.

Interviewé dans les colonnes du tabloïd The Mirror, Jean-Bernard Fernandez-Versini s'est ainsi brièvement confié sur son union express avec la chanteuse anglaise. Pour rappel, l'ex-couple avait commencé à se fréquenter au printemps 2014 et s'était dit "oui" après trois mois de relation seulement. Ils avaient finalement annoncé leur rupture en janvier 2016 après dix-neuf mois de mariage.

Plus d'un an après cet échec cuisant, le restaurateur français a entre autres admis qu'il avait énormément souffert de l'acharnement médiatique et qu'il avait "perdu beaucoup" depuis la fin de leur romance, sans toutefois préciser le fond de sa pensée. "J'ai énormément perdu. Je n'ai plus mes parents, je n'ai pas de petite amie. Je suis livré à moi-même maintenant", a-t-il déclaré.

Visiblement amer, Jean-Bernard Fernandez-Versini n'a pas que des bons souvenirs de son mariage. "J'ai épousé quelqu'un de célèbre. J'ai été propulsé dans ce monde de fous. Je n'ai pas aimé ça", a-t-il ajouté. Plus ou moins retombé dans l'anonymat, il a assuré qu'il avait "survécu" à la séparation. "Il y a vraiment des choses horribles qui ont été dites à mon sujet, au sujet de ma famille, mais j'ai le sentiment d'avoir surmonté tout ça. Et je suis là, en train de survivre, de faire mes trucs. Cela fait deux ans. J'ai l'impression d'être une personne différente. C'était l'ancien moi", a-t-il simplement conclu.