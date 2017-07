Chester Bennington "lâche": Un rockeur en colère contre le leader de Linkin Park

Alors que le monde du rock - et plus globalement de la musique - pleure la disparition brutale de Chester Bennington, une voix discordante a retenti dans le flot d'hommages au leader de Linkin Park. Dans un post Facebook, Brian Welch (guitariste cofondateur du groupe KoRn et grande influence du nu métal) y est allé de son opinion sur le suicide de celui qu'il considère comme un "vieil ami". Et quitte à déranger et détonner, le rockeur américain n'a pas caché ses sentiments, entre colère et profonde tristesse.

"Honnêtement, Chester est un vieil ami avec qui j'ai traîné à de nombreuses reprises, et j'ai des amis qui étaient extrêmement proches de lui, mais ceci me met hors de moi, tonne le leader de KoRn. Comment ces gens peuvent envoyer ce genre de message à leurs enfants ou leurs fans ? Cette connerie de suicide m'agace !"

Abandonner vos enfants, vos fans et la vie est une issue lâche

Welch va encore plus loin en comparant son cas à celui de Chester. Pour lui, ce n'est pas parce que vous combattez des démons que vous devez automatiquement en finir avec la vie. "J'ai combattu la dépression et la maladie mentale, et j'essaie d'être compatissant, mais c'est difficile quand vous êtes énervé. Trop, c'est trop ! Abandonner vos enfants, vos fans et la vie est une issue lâche !!!", écrit le guitariste âgé de 48 ans.

"Je suis désolé, je sais que des médicaments et/ou de l'alcool pourraient être impliqués, je procède juste comme tout le monde et je sais que nous partageons quelques sentiments/réflexions en commun", poursuit-il avant de rendre hommage à son ami : "Seigneur, prends Chester dans tes bras et s'il-te-plaît, permets-lui de se retrouver avec sa famille et nous tous un jour. Sois gracieux avec sa femme et ses enfants pendant ce moment difficile."

"Ignorant", "honteux"

Autant dire que la déclaration de Brian Welch a suscité la colère des internautes et des fans de Linkin Park notamment. "Tu ne vas pas blâmer une personne qui meurt du cancer, non ?", lui écrit notamment l'un d'eux, alors que Welch est épinglé pour ses propos jugés "honteux", qui plus est en ces temps de deuil. "Utilise ta célébrité pour encourager quelqu'un qui pense au suicide à rechercher de l'aide, et pas en tant que plateforme pour être ignorant et condescendant", fustige un autre. Parmi les nombreux messages de mécontentement, certains soutiens s'affichent néanmoins. "Je suis très contente que tu aies dit cela. Le suicide est tellement égoïste pour ceux que l'on laisse derrière. Je ne peux pas imaginer le chagrin de ses SIX ENFANTS. Et sa femme, ses parents ? Je déteste ça. C'est trop triste. RIP Chester", écrit cette jeune femme.