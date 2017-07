Mort du leader de Linkin Park, Chester Bennington : Il s'est suicidé à 41 ans

Le chanteur du groupe Linkin Park, Chester Bennington, s'est suicidé à l'âge de 41 ans, selon les informations du site TMZ. Selon des sources au sein des autorités du comté de Los Angeles, il a été retrouvé pendu dans sa résidence de Palos Verdes Estates en Californie jeudi 20 juillet au matin. Il avait six enfants nés de deux mariages.

L'interprète des tubes Numb et In the End luttait contre les démons de la drogue et de l'alcool depuis des années. Il avait confié par le passé avoir songé au suicide car il avait été abusé par un homme durant son enfance.

Chester Bennington était très proche de Chris Cornell qui a mis fin à ses jours au mois de mai, il lui avait d'ailleurs écrit une lettre ouverte au moment de son décès. La date de la mort du leader de Linkin Park coïncide avec le 53e anniversaire de son ami.