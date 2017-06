Chris Cornell : Nouveaux éléments sur son suicide, sa femme avait vu juste...

Une semaine après les très émouvantes obsèques de Chris Cornell à l'Hollywood Forever Cemetery de Los Angeles, en présence d'une foule de stars amies chagrinées, les résultats des analyses toxicologiques pratiquées suite à sa mort peu après minuit le 18 mai 2017 dans un hôtel de Detroit viennent apporter un éclairage déterminant.

Si le coroner avait conclu au suicide par pendaison, le rockeur de 52 ans ayant été découvert avec une sangle de sport autour du cou sur le sol de la salle de bain de sa chambre au MGM Grand, ses proches, et en premier lieu son épouse Vicky Cornell (née Karayiannis), refusaient de croire qu'il ait réellement eu l'intention de mettre sciemment fin à ses jours. Pour la veuve du leader adulé des groupes de rock Soundgarden et Audioslave, l'une des dernières icônes du grunge, Chris Cornell devait être sous l'influence de substances au moment des faits tragiques. Ce qu'ont confirmé les examens post-mortem...

Plusieurs substances dans l'organisme de Chris Cornell

D'après le rapport que s'est procuré le site américain TMZ.com, l'interprète de Black Hole Sun, Be Yourself ou encore le générique de Casino Royale (You Know My Name) avait dans l'organisme un cocktail de lorazepam (anxiolytique), dont il avait ingéré quatre gélules d'1 mg, naloxone (antidote aux morphiniques administré par les urgentistes qui ont tenté de le réanimer), pseudoéphédrine (décongestionnant) et de barbituriques (dont du Butalbital). De quoi donner du crédit à la vision de Vicky, persuadée, après treize années de mariage et deux enfants avec Chris, qu'il s'agissait d'une mort accidentelle plutôt qu'un suicide, conclusion hâtive du coroner.

"Beaucoup d'entre nous, qui connaissions bien Chris, avions remarqué qu'il n'était pas lui-même au cours de ses dernières heures et que quelque chose clochait sérieusement. Ce rapport nous apprend que plusieurs substances ont été découvertes dans son organisme. Après tant d'années de sobriété, ce terrible moment d'égarement semble avoir complètement affecté et altéré son état d'esprit", a justement réagi la maman de Toni, 12 ans, et Christopher Nicholas, 11 ans, les deux enfants du couple. Ceux-ci ont reçu le soutien affectueux de Brad Pitt, qui était très proche de leur père.

Un terrible moment d'égarement

"De toute évidence, poursuit-elle, quelque chose a terriblement mal tourné et mes enfants et moi-même en avons le coeur brisé, nous sommes dévastés de ne pas pouvoir revenir en arrière. Nous apprécions de tout coeur tout le soutien que nous avons reçu dans ces moments extrêmement difficiles et sommes dévoués à aider à la prévention de ce genre de tragédie."

Ce soir-là, Chris Cornell venait de donner un concert au Fox Theatre de Detroit. Il avait ensuite conversé par téléphone avec son épouse, à laquelle il avait confessé avoir pris un ou deux comprimés de lorazépam de plus que le dosage recommandé. Alarmée par la manière de parler du rockeur, victime de problèmes d'élocution qu'elle n'avait plus entendus depuis le temps où il était accro à l'Oxycontin (analgésique de la famille des opioïdes), au début des années 2000, elle avait demandé à un garde du corps d'enfoncer la porte de sa chambre d'hôtel pour s'assurer qu'il allait bien...

Aux obsèques de Chris Cornell, dont les cendres ont été inhumées le 26 mai à Los Angeles, sa famille était soutenue dans le deuil par une foule de stars : outre les acteurs Brad Pitt, James Franco, Christian Bale ou encore Josh Brolin, nombre de figures majeures du monde du rock étaient présentes, à l'image de Dave Grohl, Dave Navarro, Jimmy Page, Courtney Love, Gavin Rossdale, Lars Ulrich et James Hetfield... Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave), Jeff Ament et Matt Cameron (Pearl Jam), Chester Bennington et Brad Delson (Linkin Park) ou encore Kim Thayil (Soundgarden) ont pris la parole au cours de la cérémonie privée.