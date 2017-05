Obsèques de Chris Cornell : Sa femme Vicky et Brad Pitt lui disent adieu

Pour ceux qui en doutaient, il suffisait de se rendre aux funérailles de Chris Cornell pour voir à quel point le rockeur, leader du groupe grunge Soundgarden, avait marqué l'histoire de la musique, et était très apprécié. Le 26 mai, sa famille et ses proches lui disaient adieu dans le cadre de funérailles. La cérémonie s'est tenue au cimetière Hollywood Forever, où fans et médias étaient déjà massés.

Huit jours après sa mort, Chris Cornell – qui s'est pendu dans sa chambre d'hôtel de Detroit le 18 mai – a réuni un parterre de stars, du monde de la musique bien entendu, comme celui du cinéma et de l'entertainment. Sous les yeux de sa femme Vicky, effondrée mais soutenue, les amis proches de Cornell ont pris la parole au pupitre, devant une assemblée où l'on pouvait trouver Dave Grohl (ex-batteur de Nirvana et leader des Foo Fighters), Dave Navarro (Jane's Addiction), Jimmy Page (Led Zeppelin), Courtney Love, Gavin Rossdale (Bush), Billy Idol, Joe Walsh (Eagles), Jerry Cantrell (Alice In Chains) ou encore des membres de Metallica, Lars Ulrich et James Hetfield. On a également vu beaucoup d'acteurs dont Brad Pitt, visiblement très ému, James Franco, Christian Bale ou encore Jeremy Renner, mais aussi Pharrell Williams, Nile Rodgers ou Lisa Marie Presley.

Les plus grands rockeurs étaient là

Lors de l'éloge funèbre, Tom Morello (le leader de Rage Against The Machine avec qui Cornell a ensuite formé Audioslave) a dépeint un portrait ultra-réaliste de son ami. "Chris était aussi mélodieux que les Beatles, aussi dur que Black Sabbath et aussi obsédant qu'Edgar Allan Poe. Les démons qu'il combattait étaient véridiques, mais il a exploité ces démons et les a chevauché en montant un putain de char de lumières blindé d'amplis Marshall empilés afin de faire le meilleur rock'n'roll de tous les temps", a déclaré le rockeur. Jeff Ament de Pearl Jam, Kim Thayil de Soundgarden ainsi que l'acteur Josh Brolin se sont succédés pour saluer la mémoire de Cornell. "Perdre mon frère et mon âme-soeur artistique sera toujours mince par rapport à trois enfants perdant leur père. Il faut que vous sachiez que je serai toujours là pour vous et présent dans vos vies", a notamment témoigné Matt Cameron, l'un des meilleurs amis de Cornell et membre de Soundgarden. Chester Bennington de Linkin Park et son guitariste Brad Delson ont également joué une version revisitée du morceau culte de Leonard Cohen, Hallelujah.

Après les funérailles et le départ des invités, le cimetière a été ouvert aux fans qui ont pu aller se recueillir sur la tombe de Chris Cornell, déposant fleurs, dessins mais aussi monitor de guitare. Le chanteur de 52 ans avait été incinéré mardi, trois jours avant ses obsèques. Du côté de l'enquête, si le suicide a bien été officialisé, les examens toxicologiques n'ont pas été publiés.