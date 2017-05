Mort de Chris Cornell : Suicide confirmé pour le rockeur, par pendaison

Pas de tendances suicidaires selon sa femme

Sous le choc de la tragique disparition de son mari depuis 2004, Vicky Karayiannis, une attachée de presse d'origine grecque, a certifié à ses proches que le rockeur n'était pas dépressif ou dans un état laissant penser à un possible suicide le soir de sa mort. TMZ rapporte que Vicky Karayiannis s'était entretenue avec Chris Cornell un peu plus tôt dans la journée du 17 mai, lors des répétitions avant son concert à Detroit. C'est en tentant de le joindre à nouveau jeudi matin, sans y parvenir, qu'elle a commencé à craindre le pire, inquiétude malheureusement confirmée par la terrible annonce. Selon FOX 2, elle l'aurait également eu au téléphone peu après 23h30 et il lui aurait raccroché au nez. Une information non vérifiée.

Ensemble, Chris Cornell et Vicky Karayiannis ont fondé une famille composée de Toni, née en septembre 2004, et de Christopher Nicholas, né en décembre 2005. Il s'agissait de la deuxième union du rockeur, puisqu'il avait été marié avec Susan Silver, la manager d'Audioslave, d'Alice in Chains et de Soundgarden, avec qui il a eu une fille, Lillian Jean, en juin 2000. Vicky Karayiannis a certifié à ses proches que Chris Cornell avait toujours été dévoué à ses trois enfants dont il était très proche.

Olivia Maunoury