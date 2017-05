Chris Cornell: La lettre d'adieu déchirante de sa femme Vicky, après son suicide

La mort de Chris Cornell - et ses circonstances encore troubles - a porté un coup très dur à encaisser à tous les fans de rock. Le charismatique frontman de Soundgarden (Black Hole Sun) et Audioslave (Be Yourself), icône de la scène grunge à la voix sans pareille, a été retrouvé pendu dans une chambre d'un hôtel de Detroit, le MGM Grand, quelques dizaines de minutes seulement après un concert qu'il venait de donner dans la mégalopole du Michigan.

Alerté par l'épouse inquiète du rockeur de 52 ans, Vicky, un garde du corps a découvert son corps sans vie sur le sol de la salle de bain, une sangle autour du cou ; les tentatives des urgentistes intervenus par la suite sont restés vains : à 1h30 le 18 mai 2017, le décès de Chris Cornell était prononcé. Suicide par pendaison, statuera plus tard le coroner. Mais, alors que la dépouille du rockeur a été incinérée le 23 mai, Vicky attend encore les résultats des analyses toxicologiques : pour elle, qui était mariée au musicien depuis 2004 et lui avait donné deux enfants (Toni, 12 ans, et Christopher Nicholas, 11 ans), celui-ci n'avait absolument pas l'intention de se donner la mort et son geste fatal pourrait avoir été causé par un surdosage d'Ativan (anxiolytique de la classe des benzodiazépines) : "Quand nous nous sommes parlé [au téléphone] après le concert, j'ai remarqué qu'il articulait mal, il était différent. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait pris un ou deux Ativan de plus, j'ai contacté la sécurité pour qu'on aille s'assurer que tout allait bien", a-t-elle rapporté, confiant que plus tôt le même jour, ils avaient discuté de leurs projets familiaux pour les vacances du Memorial Day.

Je suis désolée, mon tendre amour, de n'avoir pas vu ce qui t'arrivait ce soir-là

A la veille des funérailles de Chris Cornell, dont les cendres seront inhumées vendredi 26 mai au Hollywood Forever Cemetery, Vicky (née Karayiannis) a rendu publique via le site Billboard une bouleversante lettre d'adieu à son défunt mari, terriblement émouvante, que nous reproduisons dans son intégralité (en français) ci-après :

"A mon tendre Christopher,

Tu étais le meilleur des pères, des maris et des gendres. Tu as toujours fait montre de patience, d'empathie et d'amour.

Tu disais toujours que je t'avais sauvé, que tu ne serais plus en vie si ce n'était pas pour moi. Mon coeur s'illuminait en te voyant heureux, vivant et motivé. Avide de vivre. A faire tout ton possible pour rendre ce que tu recevais. On a passé les meilleurs moments de notre vie au cours des dix dernières années et je suis désolée, mon tendre amour, de n'avoir pas vu ce qui t'arrivait ce soir-là. Je suis désolée que tu aies été seul, et je sais que ce n'était pas toi, mon tendre Christopher. Tes enfants le savent aussi, alors tu peux reposer en paix.

Je suis brisée, mais je me relèverai, pour toi, et je prendrai soin de nos magnifiques bébés. Je penserai à toi, chaque minute de chaque jour, et je me battrai pour toi. Tu avais raison quand tu disais que nous étions des âmes soeurs. On dit que les chemins qui se sont croisés se croiseront à nouveau un jour, et je sais que tu viendras me chercher, je serai là à t'attendre.

Je t'aime plus que quiconque a jamais aimé quelqu'un dans l'Histoire de l'amour, et plus que quiconque aimera.

Pour toujours et à jamais,

Ta Vicky."