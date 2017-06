Brad Pitt console les enfants de Chris Cornell après le suicide de leur père

C'est un Brad Pitt au bord des larmes, visiblement ébranlé, que l'on a vu le 26 mai lors des funérailles de Chris Cornell. Ami de longue du rockeur et leader du groupe Soundgarden, Brad Pitt était présent pour lui dire adieu. Mais l'acteur américain n'en est pas resté là... En effet, il a proposé son aide à Vicky Cornell, l'épouse du musicien qui s'est suicidé à Detroit en se pendant dans sa chambre d'hôtel, après un concert. Alors que la femme du rockeur cherche à comprendre pourquoi son époux de 52 ans se serait suicidé sans raison apparente, Brad s'est dit qu'éloigner les deux enfants du couple de cette enquête traumatisante pourrait leur faire du bien.

Mercredi 31 mai, il a donc embarqué Toni, 12 ans, et Christopher, 11 ans, au parc Universal Studios de Los Angeles. Une sortie à trois confirmée par quelques photos ci-dessous, et des récits compilés par E ! News. "Brad était assurément là pour faire passer un bon moment aux enfants", a ainsi rapporté un témoin. Selon cette même personne, "Brad était poli et courtois, mais il semblait plus concentré à s'assurer que les enfants étaient heureux", clamant même que le comédien de 54 ans aurait pu passer pour "leur parrain ou leur oncle" tant il était proche des deux jeunes pré-adolescents.

Quelques jours plus tôt, c'est son ex Angelina Jolie qui se faisait remarquer dans un autre parc de la ville, Disneyland. Elle y était pour fêter l'anniversaire de Shiloh, 11 ans. Pour cette visite aux Universal Studios, Brad Pitt n'avait aucun de ses six enfants avec lui, juste deux gardes du corps.