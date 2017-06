Mort de Chris Cornell : Sa femme Vicky ne croit pas au suicide...

Deux semaines après le suicide de Chris Cornell, sa famille refuse de croire que le rockeur et leader de Soundgarden s'est volontairement donné la mort. C'est ce que le site TMZ révèle en exclusivité en affirmant que l'avocat de la famille, Kirk Pasich, avait réclamé à la ville de Détroit les rapports de police et toxicologiques. À l'heure actuelle, alors que le corps du rockeur a été incinéré à Hollywood, la ville de Détroit a fait savoir que "l'enquête [était] toujours" en cours et elle refusé d'accéder à la demande de la famille et de divulguer davantage d'informations. Le risque serait de "compromettre ou interférer avec leur enquête", peut-on lire sur TMZ.

Mais que cherche à cacher la police ? Pour Vicky, l'épouse de Chris Cornell, son mari ne s'est pas suicidé. Ulcérée par l'annonce faite par le Medical Examiner selon laquelle Cornell s'était volontairement donné la mort par pendaison dans sa chambre d'hôtel, alors que l'autopsie n'était pas terminée, la famille du célèbre musicien ne compte pas en rester là.

Vicky, comme la famille de Chris, veut des réponses aux questions qu'elle se pose. Pourquoi Chris Cornell, 52 ans, s'est-il suicidé juste après avoir donné un concert à Détroit ? Pourquoi aurait-il commis un acte aussi radical alors que tout semblait aller pour le mieux dans sa vie ? Selon Vicky, le rapport toxicologique répondra à ses questions. En effet, elle a l'intime conviction que son mari avait trop forcé sur les drogues, au point de ne plus avoir conscience de ses actes et donc de se donner la mort. Ce ne serait alors plus un suicide, ou même une overdose, mais bien un accident. Ce qui n'est pas moins tragique. Affaire à suivre...