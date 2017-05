Angelina Jolie fête le 11e anniversaire de Shiloh alors que Brad Pitt pleure...

Qu'il est loin le temps où Angelina Jolie se cachait, allait de maison en maison tout en jouant au jeu du chat et la souris avec les paparazzi et les médias. De l'eau a coulé sous les ponts et Angie a changé de tactique. Désormais, la star s'affiche en public, comme au bon vieux temps. Le 26 mai, elle a été photographiée à plusieurs reprises du côté de Disneyland à Anaheim, près de Los Angeles.

L'actrice et réalisatrice de 41 ans y était pour célébrer l'anniversaire de Shiloh (qui a soufflé sur sa 11e bougie ce 27 mai). Elle y était avec quelques uns de ses enfants, puisqu'on a pu apercevoir les jumeaux Vivienne et Knox (8 ans), ainsi que Zahara (12 ans). Des amis de Shiloh étaient également de la partie, notamment des Cambodgiens à en croire People. "Tout ce que Shiloh voulait pour son anniversaire, c'était de voir ses amies du Cambodge. Elle voulait leur montrer l'Amérique", raconte un proche de la famille au site américain.

Sur une autre photographie, on peut également apercevoir Loung Ung, l'auteure du roman D'abord ils ont tué mon père (First They Killed My Father) qu'Angelina Jolie a adapté sur grand écran pour le compte de Netflix, et Sareum Srey Moch, la jeune actrice qui incarne Ung à l'écran. Lors de la première mondiale du film au Cambodge en février dernier – marquant l'une des toutes premières apparitions publiques d'Angie depuis l'annonce de son divorce – la star hollywoodienne avait expliqué : "Mes enfants ont des liens très forts avec des enfants ici, plusieurs d'entre eux sont devenus leurs meilleurs amis." Il faut dire que le lien entre ce pays d'Asie et Angelina Jolie est aussi très fort. Elle en était tombée amoureuse il y a 17 ans lorsqu'elle y avait tourné Tomb Raider, avant d'adopter deux ans plus tard le premier de ses trois enfants non biologiques, Maddox.