Angelina Jolie : Rayonnante, elle réapparaît au Cambodge avec ses six enfants

Loin des soucis provoqués par l'épineuse procédure de divorce qui l'oppose à Brad Pitt, Angelina Jolie s'est rendue cette semaine au Cambodge pour présenter son film Netflix (diffusé dans sept mois) consacré aux crimes perpétrés par les Khmers rouges entre 1975 et 1979, D'abord ils ont tué mon père. Pour rappel, ce long métrage est l'adaptation du livre éponyme de la militante des droits de l'homme Loung Ung.

Samedi 18 février, l'actrice et réalisatrice de 41 ans était ainsi sur le site des célèbres temples d'Angkor, en bordure de la ville de Siem Reap, pour assister à une conférence de presse et à l'avant-première mondiale du film. Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni ainsi que des survivants du régime communiste faisaient partie de la liste d'invités triés sur le volet.

La star américaine, dont les apparitions se font plus discrètes depuis qu'elle a officialisé sa séparation avec son époux en septembre dernier, n'avait pas assuré le déplacement seule puisqu'elle était accompagnée de ses six enfants. Maddox (15 ans et adopté au Cambodge en 2002), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (8 ans) sont tous apparus au côté de leur mère. Lors de la conférence de presse, Angelina Jolie a affirmé que la réalisation de ce projet l'avait rapprochée de son fils aîné, elle qui avait par ailleurs déclaré que c'était Maddox qui l'avait poussée à faire ce film.

Je voulais mieux connaître le pays de mon fils

"Je voulais mettre l'accent non seulement sur la guerre, mais aussi sur l'amour de la famille et la beauté du pays, et je voulais en fait comprendre par quoi les parents biologiques de mon fils sont peut-être passés. Et je voulais mieux le connaître, mieux connaître son pays", a-t-elle confié selon l'AFP. Elle a également admis que le Cambodge était "sa seconde patrie", avant d'ajouter au sujet de son fils : "Maddox est heureux d'être de retour dans son pays. (...) Ce film n'a pas été fait pour se concentrer sur les horreurs du passé, mais pour célébrer la résilience, la bonté et le talent du peuple cambodgien. Mais surtout, ce film est ma façon de dire merci au Cambodge. Sans le Cambodge, je ne serais peut-être jamais devenue une mère. Une partie de mon coeur est et sera toujours dans ce pays. Et une partie de ce pays est toujours avec moi : Maddox", a déclaré celle qui avait obtenu la nationalité cambodgienne en 2004.

Le fils de la comédienne hollywoodienne a également pris la parole lors de l'événement. "Merci à tous d'être présents ce soir. Nous y sommes finalement parvenus. C'est un grand honneur de vous présenter ce film et d'être au côté de ma mère et de ma famille. Et maintenant, j'aimerais vous présenter ma petite soeur Shiloh, qui a quelque chose à vous dire", a dit Maddox. Vêtue d'un costume beige de coupe masculine, Shiloh s'est exprimée en khmer. "Je m'appelle Shiloh et j'aime le Cambodge", a-t-elle fièrement glissé. De quoi confirmer les propos d'Angie, qui avait affirmé l'année dernière que ses enfants parlaient et apprenaient plusieurs langues entre eux... Adorable !