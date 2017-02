Angelina Jolie amaigrie dans les 1res images de "D'abord ils ont tué mon père"

Saisissant. C'est le mot qui nous viendra après le visionnage des premières images de First They Killed My Father, le nouveau film d'Angelina Jolie. Réalisé, écrit et produit par la star hollywoodienne, ce long métrage chapeauté par Netflix se dévoile au détour d'une bande-annonce dans laquelle la star, visiblement amaigrie par ce qu'elle a vécu au Cambodge, apparaît pour parler du projet.

Publié en 2000, D'abord ils ont tué mon père est d'abord un livre de la Cambodgienne Loung Ung. Elle y raconte son expérience sous le régime Khmer rouge, elle qui avait 5 ans lorsque Pol Pot a pris le pouvoir au Cambodge. Angelina Jolie a adapté son histoire sous la forme d'un long métrage qu'elle a jugé nécessaire, autant pour le peuple dont elle dépeint un chapitre difficile de leur histoire, que pour elle. "Le temps est venu pour notre famille de comprendre tout ce que cela signifie pour lui et pour nous", avait-elle expliqué en conférence de presse avant le tournage auquel son fils aîné Maddox (15 ans aujourd'hui), a participé. "Maddox sera sur le plateau chaque jour après l'école et impliqué en coulisses. Il est mon fils mais il est aussi le fils du Cambodge", avait-elle justifié.

Dans ce premier spot télé, Angelina Jolie revient sur le tournage et ce qui l'a motivée pour relever ce défi. "Le coeur de ce film est l'histoire de Loung, c'est une histoire de guerre vue à travers le regard d'un enfant, mais c'est aussi l'histoire d'un pays", commente Angie qui a tenu à tourner avec des acteurs locaux et dans la langue khmère. "Pour faire le deuil, il faut parler, explique de son côté Rithy Panh, dans un français très juste. C'est la possibilité d'utiliser la création pour se reconstruire. Raconter, c'est aussi faire le deuil, c'est avancer."

First They Killed My Father (D'abord ils ont tué mon père) n'a pour l'heure pas de date de sortie. En revanche, l'avant-première mondiale du film aura lieu le 18 février prochain à Siem Reap (Cambodge), très probablement en présence d'Angelina Jolie dont il s'agirait de la première véritable apparition publique depuis l'annonce de son divorce avec Brad Pitt.