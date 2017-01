Angelina Jolie, souriante sous la neige avec Shiloh et Knox, loin de Brad Pitt...

Après avoir passé ces trois derniers mois terrée, à se battre en coulisses avec Brad Pitt au sujet de leur divorce, tout en jouant au chat et à la souris avec les paparazzi, Angelina Jolie a fini par sorti de sa grotte pour de bon.

C'est à Crested Butte, une ancienne ville minière et principale station de ski du Colorado, qu'on l'a retrouvée. La star y a été aperçue en compagnie d'un garde du corps et de deux de ses enfants, Shiloh (10 ans) et Knox (8 ans), le 2 janvier. Angie a été photographiée sous la neige alors qu'elle emmenait ses deux têtes blondes manger une glace. D'autres photos publiées par le Daily Mail montrent également que Vivienne (8 ans) a aussi été vue avec sa mère, glace à la main. L'interprète de Maléfique, que l'on a par ailleurs vue sur des skis, est apparue à chaque fois radieuse et détendue, affichant un large sourire et une mine reposée. Loin de Los Angeles, les bienfaits du grand air se font sentir.

Pendant ce temps-là, l'aîné Maddox (15 ans) prenait des cours de snowboard, non d'ailleurs sans quelques difficultés. Entouré d'autres adolescents, le fils adoptif d'Angelina Jolie a retrouvé les joies de la communauté, loin de l'isolement forcé par le divorce de ses parents. D'autant qu'il était tout particulièrement concerné par l'affaire : le garçon a été au coeur d'une violente dispute entre les deux comédiens qui a mené au dépôt de la demande de divorce et à une enquête des services sociaux dans laquelle son père a été blanchi.

À plusieurs centaines de kilomètres de là, il y en a un qui ronge son frein pendant qu'Angelina Jolie sourit. "Cela a été la pire période de fin d'année de sa vie, a déclaré un proche de Brad Pitt au Daily Mail. Son angoisse est palpable. Être auprès de ses enfants pour Noël et Nouvel An lui manque terriblement. Ces visites encadrées sont un véritable enfer pour lui. Il a fondu en larmes tellement de fois qu'il n'a plus honte de pleurer désormais."

Angelina Jolie, qui réclame la garde exclusive des enfants, a tout fait pour les avoir auprès d'elle pendant les fêtes. De son côté, l'acteur d'Alliés, qui cherche à obtenir la garde partagée, accuse sa femme de laver son linge sale en public au risque de mettre en péril l'équilibre de la famille et la sécurité des enfants.