Angelina Jolie autoriserait Brad Pitt à voir les enfants quatre heures pour Noël

Angelina Jolie serait-elle enfin prête à faire une trêve dans la guerre qui l'oppose à Brad Pitt ? Selon les propos rapportés dimanche 18 décembre par le tabloïd anglais Daily Star, l'actrice et réalisatrice de 41 ans aurait accepté d'accorder quelques précieuses heures à son ex-compagnon afin qu'il puisse rendre visite à leurs six enfants le matin de Noël.

Depuis trois mois, Angelina Jolie réside en effet avec Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (11 ans), Shiloh (10 ans), Knox et Vivienne (8 ans) dans une immense location située à Malibu. Depuis qu'ils sont en instance de divorce, les deux acteurs se déchirent au sujet des droits de visite. Angelina Jolie souhaiterait obtenir la garde exclusive des enfants, tandis que Brad Pitt réclame une garde partagée. Après avoir été blanchi des soupçons de violence à l'encontre de Maddox lors d'une dispute familiale survenue mi-septembre dans leur avion privé, l'acteur de 53 ans se plie désormais régulièrement à des tests de dépistage aux drogues et à l'alcool. Par ailleurs, la famille suit une thérapie menée par des spécialistes en charge de prendre des décisions relatives aux visites du comédien, qui voit pour le moment très peu ses enfants.

Ses enfants ne lui auraient sans doute pas pardonné

Après avoir raté les célébrations de Thanksgiving fin novembre, la star du film Alliés aurait donc été autorisée par sa future ex-femme à passer "quatre heures" avec sa progéniture pour Noël. Consciente de l'importance de cette fête, Angelina Jolie aurait donc exceptionnellement décidé de mettre de l'eau dans son vin. "Elle n'a pas eu le coeur à priver ses enfants de leur père pour ces vacances, et ils ne lui auraient sans doute pas pardonné si elle avait osé. Brad devra faire appel à tous ses talents d'acteur lorsqu'il arrivera avec leurs cadeaux pour masquer le tourment qu'il traverse actuellement, du fait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux", a-t-on déclaré.

Le 14 décembre, le magazine Us Weekly avait affirmé que Brad Pitt "ignorait" s'il verrait ses enfants pour Noël, expliquant que la décision revenait aux thérapeutes en charge du dossier, et non à Angelina Jolie. "Brad espère voir les enfants pour Noël à un moment. Mais cela n'a pas été déterminé", avait-on déclaré. On espère que l'ex-couple saura mettre ses différends de côté s'il était amené à se croiser le 25 décembre...