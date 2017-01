Angelina Jolie et Brad Pitt : Un documentaire explosif menace leur réputation...

Quatre mois après l'annonce fracassante du divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt, qui continuent de se battre férocement pour se partager la garde de leurs six enfants, un journaliste québécois s'apprête à révéler les "vraies" raisons de leur séparation dans un documentaire qui promet d'être explosif.

Ian Halperin, un auteur de 52 ans, est à la tête de ce projet qu'il a notamment produit. Une source proche de l'auteur s'est ainsi confiée auprès du tabloïd The Sun pour révéler que de nombreux "secrets" étaient au coeur de ce documentaire. On y apprendrait notamment que l'acteur de 52 ans et la comédienne de 41 ans auraient "vécu séparément pendant plus d'un an" avant de confirmer la fin de leur mariage. Des déclarations qui corroborent les rumeurs persistantes de la presse à scandale américaine, qui avait indiqué que le couple des Brangelina avait commencé à battre de l'aile très peu de temps après leurs noces, célébrées en août 2014 dans le sud de la France.

C'est la dernière chose dont ils ont besoin

"Plein de secrets vont surgir. Ian a couvert tous leurs faits et gestes et révèlera les vraies raisons qui se cachent derrière la demande de divorce déposée par Angelina. Le plus gros choc sera lorsqu'il déclarera que le couple vivait séparément depuis plus d'une année avant de se séparer. (...) Avec son équipe, il a réussi à obtenir des séquences inédites d'interviews de Brad et Angelina. Récemment, le duo a essayé de faire front uni et de garder les négociations de son divorce privées. C'est la dernière chose dont ils ont besoin", a-t-on déclaré.

Le documentaire est intitulé Broken : The Incredible Story of Brangelina ("Brisés : L'incroyable Histoire des Brangelina" en VF) et sera diffusé à la télévision partout dans le monde. Les droits ont été acquis par la société Content Media Corporation. En 2009, Ian Halperin avait déjà publié un livre qui se focalisait sur l'histoire d'amour des deux stars hollywoodiennes et avait même affirmé que leur rupture aurait lieu "sept ans plus tard". Il est également l'auteur d'Unmasked, un ouvrage qui se penchait sur les derniers jours de Michael Jackson et qui avait été adapté en film, Gone Too Soon, après être devenu un best-seller.