Angelina Jolie tacle (enfin) Donald Trump : "Nous jouons avec le feu"

Silencieuse depuis l'élection de Donald Trump (et même pendant la campagne), Angelina Jolie a fini par mêler sa voix à celles des stars hollywoodiennes qui ont pris position contre le nouveau locataire de la Maison-Blanche.

Dans une tribune publiée par le New York Times, l'actrice et réalisatrice évoque le Muslim Ban (ce fameux décret anti-immigration qui interdit aux ressortissants de sept pays arabes d'entrer sur le sol américain) et évoque à nouveau la crise des réfugiés. "Les réfugiés sont des hommes, des femmes, des enfants pris dans la folie guerrière, persécutés. Loin d'être des terroristes, ils sont souvent victimes du terrorisme eux-mêmes", commence l'ambassadrice de l'ONU, qui affirme que "la crise globale des réfugiés et la menace du terrorisme rendent tout à fait justifiable" une réflexion politique sur la question. "Mais notre réponse doit être mesurée et doit être fondée sur des faits, pas sur la crainte", ajoute-t-elle.

Très vite, elle critique ouvertement le décret de Trump, se disant d'abord "fière" d'un "pays qui a donné refuge aux personnes les plus vulnérables". "Les Américains ont fait couler du sang afin de défendre l'idée que les droits de l'homme transcendaient la culture, la géographie, l'origine ethnique et la religion. La décision de refuser aux réfugiés le droit d'accès aux États-Unis et de refuser d'accorder la citoyenneté aux personnes venant de ces sept pays majoritairement musulmans a choqué nos amis à travers le monde, assure-t-elle. Si nous envoyons un message qui affirme qu'il est acceptable de fermer les portes aux réfugiés ou de les discriminer sur base de leur religion, nous jouons avec le feu."

Agir par la peur n'est pas la solution

Une prise de position qui ne fera assurément pas plaisir à Jon Voight, son père et l'un des rares soutiens de Donald Trump à Hollywood – et qui avait assisté à la cérémonie d'investiture. "Si nous divisons les gens à l'extérieur de nos frontières, nous nous divisons nous-mêmes", a clamé la star de 41 ans pour qui "agir par la peur n'est pas la solution".

La future ex-femme de Brad Pitt a également évoqué sa famille, elle qui a adopté trois enfants (Maddox, Pax et Zahara). "En tant que mère de six enfants, qui sont tous nés dans des pays étrangers et fiers d'être des citoyens américains, je souhaite vraiment que notre pays soit un lieu sûr pour eux et pour tous nos enfants, a déclaré Angelina Jolie. Mais je veux aussi être sûre que les enfants réfugiés qui demandent l'asile auront toujours une chance de plaider leur cause auprès d'une Amérique compatissante. J'espère aussi que nous pourrons gérer notre sécurité sans bannir des citoyens de pays entiers, même des bébés, jugés dangereux pour notre pays, pour des raisons géographiques ou religieuses." Et d'interpeller directement Donald Trump au moment de conclure : "Nous devons rallier notre cause à celle des populations de toutes les croyances qui se battent contre la même menace et recherchent la même sécurité. C'est là que j'aimerais que tout président de notre grande nation nous guide au nom de tous les Américains."