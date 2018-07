Chimène Badi : Ce jour où Johnny Hallyday a refusé de chanter avec elle...

Interrogée par Paris Match pour sa rubrique Le jour où, Chimène Badi a souhaité revenir sur sa première rencontre avec le regretté Johnny Hallyday. En 2003, après le lancement de sa carrière grâce au tube Entre nous, la jeune femme se voit proposer par Jean-Claude Camus d'accompagner le rockeur en tournée. La première rencontre n'a pas été de tout repos...

"Je me dirige vers le Parc des Princes, à Paris. Je vois Johnny : il vient de répéter toute la journée, il est fatigué. Jean-Claude lui annonce qu'il doit chanter avec moi. À cet instant précis, je suis en mode 'excusez-moi d'exister'. Johnny refuse", raconte Chimène Badi à Paris Match. Alors que son manager insiste, le chanteur cède et le miracle se produit au son de Je te promets... "Tout le monde s'arrête pour nous écouter et, surtout, pour la première fois, Johnny me regarde droit dans les yeux. La séance se termine par un 't'as bien bossé' mais aussi par une clope partagée", ajoute-t-elle.

Après les répétitions, l'heure est venue de passer aux choses sérieuses et Chimène Badi se retrouve alors sur scène avec Johnny devant 70 000 personnes. Le duo passera ensuite par plusieurs villes et apprendra à se connaître et à s'apprécier. "Grâce à lui, j'apprends de manière accélérée toutes les ficelles du métier. C'est mieux que la Star Academy ! Grâce à lui, je n'ai plus eu peur de monter sur scène. Je peux lui dire merci pour tout ce qu'il m'a apporté et pour son affection", ajoute-t-elle.

Thomas Montet

