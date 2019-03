Chimène Badi en couple depuis cinq ans : "Je n'ai aucun désir de maternité"

À 36 ans, Chimène Badi est bien dans ses baskets ! La chanteuse ne cache pas avoir connu des hauts et des bas dans sa carrière, notamment avec la sortie de son dernier disque Au-delà des maux (en 2015) qui a connu un échec commercial. Aujourd'hui, elle est de retour après avoir retrouvé le goût de la musique. Côté perso, elle est également sereine.

Avec Là-haut, son efficace nouvelle chanson tirée de son septième album à venir chez Capitol le 19 avril prochain, Chimène Badi espère bien reconquérir le coeur du public. La chanteuse relate dans les pages de Gala que c'est Mickaël Miro qui lui a proposé l'été dernier de venir écouter le titre en studio et de participer à Destination Eurovision. L'émission devait envoyer le représentant tricolore au concours de l'Eurovision, et c'est finalement Bilal Hassani qui l'a emporté. À l'écoute du titre, elle tombe sous le charme, alors que cela faisait quelque temps qu'elle n'avait plus la même motivation pour la musique. "Mes poils se sont aussitôt dressés, je me suis dit que je tenais 'la' chanson. Je l'ai enregistrée, puis je suis allée voir ma maison de disques, car cela m'avait redonné l'envie de faire un album", dit-elle.

Désormais, Chimène Badi a repris les commandes de sa carrière et gère seule ses affaires, sans manager. Et, en cas de coup dur, nul doute qu'elle peut compter sur le soutien de son amoureux. "Je suis avec mon chéri depuis cinq ans. On est d'accord pour ne pas avoir d'enfant. Je le dis sans complexes aujourd'hui : je n'ai aucun désir de maternité. Je me sens incapable d'élever un bambin dans la société actuelle. Je pense que je serais tellement inquiète que je l'empêcherais de vivre, que je l'étoufferais. Alors à ceux qui me disent que je pourrais le regretter plus tard, je réponds que j'adopterai", dit-elle.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Chimène Badi est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 28 mars 2019.