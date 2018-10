Chloé (Les Reines du shopping) déjà vue à la télé : Ses précédentes émissions

Lundi 6 octobre 2018, Les Reines du shopping (M6) a fait son retour pour une nouvelle semaine de compétition. Cette fois, ce sont des influenceuses qui s'affrontent dans le but de remporter les 5 000 euros en jeu : Barbara (26 ans), Chaiyna (20 ans), Chloé (27 ans), Julia (31 ans), Yolicia (24 ans).

Ce n'était pas la première fois que Chloé participait à une émission. En 2014, on l'avait vue dans L'Île des vérités 4 (NRJ12) aux côtés de Xavier Delarue et son épouse Tatiana ou encore Aurélie Dotremont. La jeune femme s'était rapidement fait remarquer pour son caractère explosif.

La même année, Chloé était également candidate de la saison 2 de Séduis-moi si tu peux (W9). Et comme elle était toujours un coeur à prendre, elle a participé à la saison 3 des Princes de l'amour l'année suivante. La jeune femme avait tenté de séduire Florent Ré. Une fois de plus, c'est sans petit ami qu'elle a quitté le tournage. Espérons qu'elle a eu plus de chance lors de celui des Reines du shopping.

Pour rappel, elle avait pour objectif d'être originale avec un pull, avec un budget de 400 euros.