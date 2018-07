Tatiana Laurence-Delarue : En bombe pour fêter ses 12 ans de mariage avec Xavier

Le 23 juin 2018, Tatiana Laurence et Xavier Delarue fêtaient leurs douze ans de mariage. Pour célébrer comme il se doit leur "noces de soie", le couple s'est envolé il y a quelques jours pour l'Asie et plus précisément en Thaïlande où ils débutent un séjour paradisiaque.

Vendredi 28 juillet, Tatiana Laurence a souhaité partager sa joie et son bonheur de vivre une nouvelle année au côté de l'homme de sa vie avec tous ses abonnés. Sur Instagram, la belle blonde a donc dévoilé une première photo de son aventure à l'autre bout de la France. Si elle ne s'affiche pas avec Xavier, en revanche elle fait grimper la température dans un maillot une pièce au décolleté plongeant car, comme elle l'indique en légende, "12 ans de mariage, ça se fête, pas n'importe comment !"

Très vite, les internautes ont exprimé leurs félicitations au couple soudé depuis tant d'années : "Plein de bonheur", "Rien que le meilleur", "Vous êtes un magnifique couple".

Tatiana et Xavier ont tout vécu ensemble : leur succès à la sortie de la première saison de Secret Story en 2007, la carrière de comédien de Xavier dans Les Mystères de l'amour et celle de Tatiana à la télé en tant que chroniqueuse dans l'émission C'est que de la télé sur C8.