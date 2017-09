Xavier et Tatiana Delarue : Leur secret pour faire l'amour dans Secret Story !

La température est grimpée plus d'une fois dans la Maison des Secrets de la première saison de Secret Story grâce au couple Tatiana Laurence-Xavier Delarue. Les tourtereaux qui partageaient le secret "Nous sommes mariés" n'ont pu s'empêcher de s'embrasser, voire plus, avant et après que les habitants les démasquent.

Xavier Delarue ne l'a d'ailleurs pas caché lors de son passage dans le Débrief de Secret Story 11 mercredi 27 septembre 2017, sur NT1. Christophe Beaugrand et son équipe ont donc voulu savoir quelle était leur technique pour ne pas être pris la main dans le sac et ils n'ont pas été déçus des réponses de l'acteur des Mystères de l'amour.

"Il n'y a pas eu que des bisous, il y a eu des branchements. On a fait ça dans la douche, dans les toilettes. Même une fois, on l'a fait sous la couette alors qu'ils dormaient tous" a-t-il confié dans un premier temps.

Et, après qu'Adrien Lemaître a rappelé qu'à l'époque, il y avait un baignoire au milieu du salon, Xavier Delarue a admis que sa femme et lui s'y rendaient dès que possible : "On prenait un bain à deux, elle avait pris les choses en main aussi !" Une confidence qui a un brin gêné l'équipe du Débrief et probablement quelques téléspectateurs.